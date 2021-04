Taiwan: disastro ferroviario, rilasciato su cauzione potenziale responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato rilasciato su cauzione Lee Yi-hsiang, sospettato di essere il responsabile del disastro ferroviario che ieri a Taiwan ha provocato la morte di almeno 51 persone. Lo riferisce il portale d’informazione “Channel News Asia”, secondo cui tuttavia la procura farà appello contro la decisione dei giudici. Secondo l’accusa, l’uomo sarebbe colpevole di grave negligenza: non avrebbe assicurato correttamente il freno a mano di uno dei mezzi al lavoro in un vicino cantiere sotto la sua supervisione, causando lo scivolamento del veicolo verso i binari della tratta ferroviaria che collega la capitale Taipei a Taitung, sulla costa orientale dell’isola, e provocando a sua volta il deragliamento di un treno con a bordo 500 persone. Nel disastro, avvenuto all’altezza di un tunnel a nord della città di Hualien, sono anche rimaste ferite 178 persone, 44 delle quali restano in ospedale. Il tribunale di Hualien ha rilasciato il capo cantiere su cauzione di circa 17 mila euro, intimandogli tuttavia di lasciare Taiwan e di restare in città. Yu Hsiu-duan, capo della procura di Hualien, ha fatto sapere che farà appello contro la decisione.(Cip)