Egitto: direttrice generale Unesco al Cairo per partecipare alla “Parata d'oro dei faraoni”

- La direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay, effettuerà la sua prima visita ufficiale in Egitto da oggi al 5 aprile per celebrare il ricco patrimonio del Paese e sostenerne la salvaguardia, in particolare per quanto riguarda le sfide dell'urbanizzazione e del turismo sostenibile. Azoulay parteciperà alla “Parata d'oro dei faraoni”. Il grande evento in programma oggi vedrà sfilare per le strade del Cairo i resti mummificati di 18 faraoni e quattro regine dell’antico Egitto, che verranno trasferiti dal Museo egizio, situato nel centro della capitale egiziana al nuovo Museo nazionale della civiltà egizia di Fustat, prima capitale egiziana del califfato islamico nel 641 dopo Cristo. "Vedere le mummie entrare nel nuovo Museo nazionale della civiltà egizia, sapendo che ora sono più accessibili, segna la fine di molto lavoro per migliorarne la conservazione e l'esposizione. Questo suscita emozioni che vanno ben oltre il semplice trasferimento di una collezione. Vedremo la storia della civiltà egizia svolgersi davanti ai nostri occhi", ha dichiarato Azoulay. Dopo la visita al Cairo, la direttrice dell'Unesco si dirigerà ad Assuan. (segue) (Cae)