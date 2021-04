Egitto: direttrice generale Unesco al Cairo per partecipare alla “Parata d'oro dei faraoni” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Museo nazionale della civiltà egizia di Fustat, situato a sud del Cairo, ha aperto le sue porte a mostre limitate dal 2017 e aprirà completamente il 4 aprile, mentre le mummie verranno esposte permanentemente al pubblico a partire dal 18 aprile. Secondo quanto riferito dalla stampa egiziana, durante la parata attraverso le strade del Cairo, ciascuna mummia sarà posta su di un apposito feretro decorato con iscrizioni dorate con il nome del faraone o della regina. Le mummie saranno distribuite sui carri in base alla loro antichità. Sul primo carro saranno deposte le spoglie di Seqenenre Tao II, “il coraggioso”, che regnò sull’Alto Egitto intorno al 1.600 a.C., mentre chiuderà la parata la mummia di Ramsete IX, che regnò nel 1.200 secolo a.C. La parata sarà accompagnata da musica e da esibizioni di artisti egiziani. Scoperte vicino a Luxor dal 1881 in poi, la maggior parte delle 22 mummie giace dall'inizio del 1900 nel Museo Egizio, nell'iconica piazza Tahrir. A partire dagli anni ’50 vennero esposte in una piccola stanza, una accanto all'altra, senza alcuna targhetta esplicativa. Prima della loro partenza per le strade del Cairo, le mummie saranno collocate in speciali contenitori riempiti di azoto, in condizioni simili alle loro normali teche da esposizione. Nel nuovo Museo della civiltà egiziana le mummie saranno esposte ciascuna all’interno di una stanza accanto a sarcofagi e statue, tentando di ricreare l’ambiente delle tombe in cui vennero scoperte nel XIX secolo. Ogni stanza sarà corredata di pannelli con la storia dei re e delle regine esposti e da mappe interattive. Il Museo nazionale della civiltà egizia è stato completato nel 2010 e avrebbe dovuto aprire i battenti nel 2012. Tuttavia a seguito delle rivolte della Primavera araba del 2011 i lavori di allestimento vennero bloccati. Il Museo ospiterà anche il celebre tesoro del faraone Tutankhamon. (Cae)