Germania: presidente Steinmeier, nelle prossime settimane nuove restrizioni anti Covid

- Nelle prossime settimane nuove restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19 saranno introdotte in Germania. Lo ha detto il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier. "Le prossime settimane richiederanno ancora serie restrizioni, lo sapete come me", ha dichiarato Steinmeier in diretta televisiva ieri sera. Il capo dello Stato ha detto di comprendere il malcontento della popolazione ed ha sottolineato l'importanza del processo di vaccinazione, a cui lui stesso si è sottoposto nei giorni scorsi con la prima dosa di AstraZeneca.(Geb)