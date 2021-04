Usa: scontro sulla riforma elettorale in Georgia, Trump contro la lega baseball (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Boicottate il baseball e tutte le aziende che interferiscono con elezioni libere e giuste. Mi state ascoltando, Coca-Cola, Delta?”, ha aggiunto Trump riferendosi alle grandi compagnie che hanno criticato la riforma elettorale in Georgia, uno degli Stati decisivi per la vittoria del democratico Joe Biden alle elezioni dello scorso 3 novembre. La riforma, tra le altre cose, include misure atte ad accorciare i tempi a disposizione degli elettori per richiedere le schede per corrispondenza e irrigidisce i requisiti per l’identificazione degli stessi; aumenta i poteri dei funzionari statali nei confronti delle commissioni elettorali locali; consente modifiche ai criteri di eleggibilità; penalizza qualsiasi tentativo di approccio agli elettori in coda per votare. (Nys)