Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaVARIEIl ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e il sindaco Davide Galimberti, sono presenti alla inaugurazione del “primo giorno di apertura” dell'hub vaccinale di Varese, operativo per il capoluogo e i comuni vicini.Via dei Canottieri (piazzale Roma), località Schiranna – Varese (ore 10.30)I Direttori Generali Mario Alparone per Asst Monza, Marco Trivelli per Asst Brianza, Silvano Casazza per Ats Brianza, Giuseppe Redaelli, Presidente di Autodromo Nazionale Monza e il sindaco di Monza Dario Allevi, sono presenti all'autodromo di Monza per verificare l'andamento delle attività del “V-day”.Autodromo, Padiglione "Ex Museo", via Santa Maria alle Selve a Biassono/MB (ore 11.00) (Rem)