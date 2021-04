Algeria-Mauritania: firmata intesa per creare commissione sui confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria e Mauritania hanno firmato un memorandum d'intesa per la creazione di una commissione che si occuperà di questioni relative ai confini tra i due Paesi. L'intesa è stata firmata dal ministro dell'Interno algerino, Kamal Beljoud e dall'omologo mauritano, Mohamed Salem Ould Marzouk, alla presenza dell'ambasciatore algerino in Mauritania, Noureddine Khandoudi, del governatore del dipartimento di Tindouf (Algeria) Youssef Mehout e funzionari mauritani di vari settori. Beljoud si è recato giovedì, primo aprile, per discutere dei termini. L'accordo mira a "raddoppiare gli sforzi e unificare le posizioni per affrontare i pericoli comuni, proteggere i confini dai crimini transnazionali e rafforzare la cooperazione bilaterale, punti previsti nell'accordo per creare una grande commissione congiunta algerino-mauritano sulla cooperazione economica, culturale, scientifica e tecnica firmata a Nouakchott il 27 novembre 1989”. (segue) (Ala)