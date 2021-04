Algeria-Mauritania: firmata intesa per creare commissione sui confini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il memorandum mira a creare un "commissione bilaterale di frontiera", che comprende le aree di competenza rappresentate nel dipartimento mauritano di Teres Zemmour e da quello algerino di Tindouf. A tal proposito, l'agenzia di stampa mauritana ha riferito che l'obiettivo della creazione della commissione "è promuovere e sviluppare la cooperazione e rafforzare i legami di fraternità e buon vicinato tra i due Paesi fraterni". I compiti principali di questa commissione sono "rafforzare le opportunità d'investimento, stabilire progetti di partenariato in settori prioritari, intensificare gli scambi economici, commerciali, culturali e sportivi, rompere l'isolamento delle aree di confine, facilitare la circolazione di persone e merci, rafforzare la cooperazione decentralizzata, per rendere sicuri i confini tra i due Paesi fraterni, per combattere la criminalità transfrontaliera e l'immigrazione illegale ”. (Ala)