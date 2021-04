Covid: Di Venanzio (Unindustria), nel reatino crisi colpito duro, ma primi segnali ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante la crisi generalizzata, dovuta alla pandemia, per il Reatino si intravedono alcuni segnali di ripresa. È innegabile che alcuni settori siano profondamente colpiti (turismo, ristoranti, hotel). In altri, tuttavia, dai dati di fine 2020 e inizio 2021, si nota una crescita di ordinativi e fatturati, in particolare nella meccatronica, nell'elettronica e nell'edilizia". Lo dichiara Alessandro Di Venanzio, presidente Unindustria area territoriale di Rieti. "Nei primi due settori c'è ancora da capire se questa inversione di tendenza sia per fattori strutturali o per la volontà dei clienti di acquisire prodotti in vista di un possibile aumento delle materie prime - aggiunge Di Venanzio -. Per le costruzioni, già vediamo gli effetti degli incentivi fiscali messi in campo dal Governo". Per Di Venanzio "i segnali di ripresa riscontrati inducono a un cauto ottimismo, ma non devono farci dimenticare quelli che sono i problemi del territorio in termini di infrastrutture, una ricostruzione post sisma che, soprattutto per il privato, deve ancora entrare nel vivo. Non bisogna poi dimenticare il problema della disoccupazione giovanile". (segue) (Com)