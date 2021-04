Covid: Di Venanzio (Unindustria), nel reatino crisi colpito duro, ma primi segnali ripartenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la campagna vaccinale "ci sono aziende di grande importanza che hanno risposto alla cali di Confindustria, candidandosi come hub vaccinali - continua il presidente Unindustria area territoriale di Rieti Alessandro Di Venanzio -. Una volta che si avrà a disposizione la quantità necessaria di dosi, i posti per farli ce ne sono in quantità. Alla sede di Unindustria di Roma sono arrivate oltre trecento richieste di aziende per poter immunizzare direttamente nelle proprie sedi dipendenti e familiari. Per tutte è un'occasione da cogliere per poter finalmente accelerare la campagna. Se aumenteranno le dosi, noi daremo il nostro contributo". Infine, le infrastrutture che "sono e restano una priorità per la ripresa e lo sviluppo dell'economia reatina. La priorità resta l'ammodernamento della Salaria, di cui abbiamo più volte sollecitato l'inserimento nei fondi del Pnrr (Recovery plan). Però penso anche all'importante rilancio del progetto della Ferrovia dei due mari, che in questi giorni abbiamo riportato al centro dell'attenzione insieme a Confindustria Centro Adriatico. Un'infrastruttura che può rinvigorire sviluppo e occupazione, venendo incontro a un territorio interno a forte rischio spopolamento e già duramente provato dal sisma del 2016. Non abbiamo mai abbandonato il progetto e continueremo a sostenerlo, rafforzandolo. Oggi è fondamentale non lasciare da soli imprese e territori", conclude Di Venanzio . (Com)