De Gasperi: Mattarella, ha avuto il coraggio di fare scelte difficili

- “De Gasperi ebbe il coraggio di scelte difficili. Assunse la carica di capo dello Stato in seguito ai risultati del referendum del giugno 1946, ponendo fine a ambigue esitazioni di parte monarchica e ponendo fine così a ogni incertezza insidiosa per la sopravvivenza stessa dello Stato italiano”. E’ quanto afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dei 140 anni della nascita di Alcide De Gasperi. “La sua capacità di visione contribuì a sviluppare il capitale di libertà conquistato con la Resistenza in un ordinamento pienamente democratico, in una politica orientata alla lotta alla miseria, all’analfabetismo, al superamento di fratture sociali impedimento alla crescita del Paese”, aggiunge.(Rin)