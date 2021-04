Ue: Mattarella, unità è straordinaria opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unità europea è una straordinaria opportunità oltre che una responsabilità storica. Lo sottolinea il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordando la figura di Alcide De Gasperi in occasione dei 140 anni della sua nascita. De Gasperi, spiega il capo dello Stato, “riuscì a dare un nuovo fondamento all’idea di Patria, lontana dai nazionalismi regressivi che avevano gettato il Continente nella barbarie e lo fece anche aprendo le porte al risorgere dell’idea di Europa. La necessaria ricomposizione dell’unità nazionale, dilaniata negli anni dell’alleanza nazi-fascista, trovava per De Gasperi una garanzia nella scelta occidentale e in quel progetto di unità europea, allora un ideale e oggi una straordinaria opportunità oltre che una responsabilità storica”.(Rin)