Roma: Raggi, finalmente teatro Valle intitolato a Franca Valeri

- Il teatro Valle di Roma sarà dedicato all'attrice Franca Valeri. " 'La mia casa, la mia bottega, le mie vacanze sono stati il Valle di Roma', diceva Franca Valeri, grandissima artista che ci ha lasciato lo scorso anno, ma rimasta nel cuore degli italiani. Ed ora il teatro Valle, il più antico di Roma, è intitolato a lei". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Ce lo hanno chiesto in molti. Legare per sempre il suo nome ad un gioiello della nostra città, e così sarà: Teatro Valle - Franca Valeri. Nel 1947 questa grandissima attrice arrivò in 'quell'adorato Valle', come lei stessa lo definiva, e se ne innamorò, tanto che quel famoso palcoscenico inclinato ha tenuto a battesimo il suo debutto e quasi tutte le sue commedie - continua Raggi -. Proprio come il Teatro Valle, Franca Valeri è una parte importantissima di Roma: ha dato voce all'anima di questa città, alla sua ironia e alla sua spontaneità, per esempio con il personaggio della Sora Cecioni. Chi non conosce la Sora Cecioni può cercare qualche sketch in rete: sono favolosi e sempre attuali. Franca Valeri, oltre che una grande artista, è stata anche una donna che ha amato tanto Roma fino al punto da farla divenire la propria città. E ne è stata ricambiata con grande affetto. L'intitolazione del Teatro Valle, che finalmente sarà restaurato sulla base di un progetto realizzato da un team di esperti di fama internazionale nei restauri di teatri storici, è l’omaggio di Roma a quest’artista indimenticabile che riceve l’applauso infinito dal suo palcoscenico preferito", conclude la sindaca. (Rer)