Francia: Covid, due nuovi casi di morte dopo vaccino AstraZeneca

- Due persone sono morte in Francia, tra il 19 e il 25 marzo, per delle trombosi avvenute dopo aver ricevuto dosi del vaccino anti Covid-19 della casa farmaceutica AstraZeneca. E' quanto riferito dall'Agenzia nazionale francese per i prodotti medici (Ansm). Stando ai nuovi dati diffusi, in quella settimana si sono verificati tre nuovi casi di trombosi dopo le somministrazioni di vaccini AstraZeneca, due dei quali hanno determinato un epilogo fatale per i pazienti. Dall'inizio della campagna di vaccinazioni con AstraZeneca, la Francia ha registrato 12 casi di trombosi, di cui quattro hanno portato a decessi. L'Agenzia nazionale per i medicinali non ha comunque riscontrato dei legami diretti tra le trombosi e l'uso del vaccino AstraZeneca. (segue) (Frp)