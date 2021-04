Francia: Covid, due nuovi casi di morte dopo vaccino AstraZeneca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria all'Industria francese, Agnes Pannier-Runacher, ha affermato che a partire dal secondo semestre dell'anno la Francia potrebbe abbandonare il vaccino di AstraZeneca contro il coronavirus. Parlando ai microfoni dell'emittente Radio Classique, la sottosegretaria ha detto che "di AstraZeneca ne avremo bisogno fino alla fine del primo semestre probabilmente perché è un sostegno importante" alla campagna vaccinale, "ed è in più un vaccino che ha un merito: la sua catena del freddo è relativamente semplice". "A partire dal secondo semestre le consegne diventeranno piuttosto ingenti in Europa ed effettivamente non è impossibile pensare che non avremo bisogno di questo ricorso ad Astrazeneca", ha aggiunto Pannier-Runacher. (Frp)