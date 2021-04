Pasqua: Coldiretti, solo in quattro a tavola, spesa di 55 euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per sostenere il lavoro e l'economia del territorio nazionale, il 95 per cento degli italiani ha deciso di scegliere prodotti italiani a secondo l'analisi della Coldiretti/Ixè. Da nord a sud si riscoprono a tavola le ricette che caratterizzano le diverse aree del Paese come per esempio gli gnocchi filanti in Piemonte, la minestra di brodo di gallina e uovo sodo e le pappardelle al ragù di coniglio in Toscana ma anche la corallina, salame tipico accompagnata dalla pizza al formaggio mangiata a colazione in tutto il Lazio. Se in Romagna sono di rigore i passatelli in Molise è l'insalata buona Pasqua con fagiolini, uova sode e pomodori. In Puglia – prosegue la Coldiretti – il principe della tavola pasquale è il Cutturiddu, agnello cotto nel brodo con le erbe tipiche delle Murge, in Veneto onnipresenti su tutte le tavole della festa pasquale sono le tipiche vovi e sparasi, uova sode, decorate con erbe di campo e in Trentino le polpettine pasquali con macinato di agnello. Ed è certamente l'agnello la portata più attesa e presente in 4 tavole su 10 (41 per cento) con la preferenza - conclude la Coldiretti – a scegliere italiano magari direttamente acquistato dal produttore. (Com)