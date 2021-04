Vaccino: Nieddu, massima priorità ai soggetti più vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avviato la campagna di immunizzazione delle persone fragili e l'Ats sta procedendo con la programmazione dei vaccini ai pazienti in carico alle strutture, ma per i soggetti vulnerabili stiamo implementando ulteriori modalità d'accesso alla vaccinazione". Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, in occasione di un incontro con i rappresentanti delle famiglie dei bambini celebrolesi. In Sardegna sono circa 44 mila le persone in condizione di disabilità grave o gravissima, beneficiari dei piani personalizzati della legge 162 e della misura "Ritornare a casa". "Stiamo potenziando le forze in campo – prosegue Nieddu – da oggi i medici di famiglia saranno abilitati all'accesso al sistema dell'anagrafe vaccinale e potranno somministrare il siero a domicilio, una modalità su cui puntiamo in modo particolare per immunizzare i portatori di disabilità grave e gravissima". (segue) (Rsc)