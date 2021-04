Sardegna: Regione partecipa a esposizione internazionale di Architettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Sardegna parteciperà alla XVII Esposizione internazionale di Architettura - Biennale di Venezia con l'agenzia Forestas. "Una presenza che garantisce una grande ricaduta promozionale dei valori ambientali e paesaggistici della Sardegna e del turismo sostenibile", ha detto l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, annunciando la presenza dell'agenzia regionale all'evento internazionale, che si terrà nella città veneta dal 20 maggio al 21 novembre 2021. Forestas sarà protagonista nel convegno "Paesaggi resilienti per comunità resilienti", che vede la partecipazione di alcuni tra gli istituti di ricerca più importanti a livello internazionale, con sede in Francia, Stati Uniti, Cina e Thailandia, e nel Padiglione Italia (sezione Arte e Paesaggio) con un'installazione denominata "Le comunità resilienti sommerse dell'Isola dell'Asinara", costituita da pannelli di essenze autoctone dell'isola e da ricostruzioni reali e virtuali dell'ambiente, realizzati dal personale di Forestas. "Presenteremo, nell'ambito di un evento internazionale di enorme importanza culturale, alcune peculiarità paesaggistiche legate alla gestione, condotta insieme al Parco nazionale, del territorio, della fauna e della flora delicatissima dell'Asinara. Inoltre, l'organizzazione ha richiesto la presenza della Regione Sardegna anche per la presentazione dei propri progetti in tema di ambiente, resilienza, turismo sostenibile e difesa degli ecosistemi", ha aggiunto l'assessore Lampis. (Rsc)