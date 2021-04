Turchia: arrestato deputato dell'opposizione Gergerlioglu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato turco Omer Faruk Gergerlioglu, esponente del Partito democratico dei popoli (Hdp) all'opposizione, è stato arrestato venerdì ad Ankara per aver diffuso "propaganda" a favore del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). L'ufficio del procuratore capo di Ankara ha affermato che Gergerlioglu è stato arrestato poiché non si è presentato alla polizia, nonostante una notifica legale di 10 giorni per farlo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Anadolu". Il 17 febbraio, il parlamento turco ha revocato il suo seggio nell'Assemblea. Il 19 febbraio la Corte suprema d'appello turca ha approvato la sentenza a carico Gergerlioglu, condannato a due anni e sei mesi per aver diffuso propaganda a beneficio del Pkk, considerato un'organizzazione terroristica da parte del governo di Ankara. (Tua)