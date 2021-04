Roma 2021: Calabrese (M5s), Calenda gran burlone, sono mesi che citofona al Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda non vuole che si dica che proviene dagli attichetti dei Parioli, ma almeno dovrebbe ammettere che è un gran burlone". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti del Comune di Roma, Pietro Calabrese (M5s). "Ieri ha avuto il coraggio di criticare la Sindaca Raggi per un video in cui ha mostrato alla cittadinanza il progetto su cui abbiamo richiesto il finanziamento al ministero per realizzare il tram da Termini al nodo Cornelia (Tva) - aggiunge Calabrese -. Per chi non conosce Roma, si tratta dell'infrastruttura che porterà su rotaia tutti gli attuali collegamenti bus tra la stazione centrale e il Vaticano, l'opera di mobilità in superficie più importante della Capitale. Sono mesi che Calenda citofona al Pd per farsi candidare a sindaco di Roma senza avere risposte. Eppure dovrebbe sapere che quel citofono è rotto da più di vent'anni, il tempo trascorso dallo stesso progetto esecutivo per il Tva, quindi pronto per essere realizzato, che il Pd non ha mai voluto realizzare. Pertanto, per essere un minimo più credibile nell'interesse della sua città, benché con 5 anni di ritardo, invece di perdere tempo con chi ha realizzato solo disastri il signor Calenda all'epoca poteva proporre la sua candidatura nei 5 stelle. Ma oggi ci spiace, abbiamo già una candidata, Virginia Raggi, che ha già dimostrato di voler e poter mettere fine a tutti i citofoni da cui come risposte, per decenni, abbiamo ricevuto solo chiacchiere. Strano che Calenda insista nel citofonare al Pd. Eppure si vanta di essere un candidato concreto", conclude l'assessore. (Rer)