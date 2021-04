Myanmar: 4 manifestanti uccisi questa mattina dalle forze di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro manifestanti anti-golpisti sono rimasti uccisi questa mattina in Myanmar in scontri con le forze di sicurezza. Lo riferiscono i media locali, aggiornando così a 550 il conto dei feriti dall’inizio della crisi aperta dal colpo di Stato militare dello scorso primo febbraio. Tre delle vittime si sono avute a Monywa, nella parte centrale del Paese, dove i militari avrebbero aperto il fuoco sui manifestanti e fatto ricorso a granate stordenti per disperdere la folla. Un’altra persona è stata uccisa a Thaton, nel sud del Paese. Secondo gli attivisti dell’Associazione di assistenza ai prigionieri politici, sono almeno 550 le vittime della repressione delle proteste da due mesi a questa parte, 46 dei quali bambini. (Fim)