Trasporto aereo: commissione Ue prende atto annullamento fusione Air Canada-Transat

- La Commissione europea prende atto della decisione di rescindere l'accordo di fusione in base al quale Air Canada intendeva acquisire il controllo esclusivo di Transat. Lo riferisce una nota ufficiale. La Commissione conferma che le discussioni con le società e il pacchetto di misure correttive proposto fino ad ora non sono stati in grado di affrontare adeguatamente i problemi di concorrenza individuati in precedenza. Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza Ue, ha dichiarato: "Air Canada e Transat sono le due compagnie aeree leader con un'ampia rete di rotte tra Europa e Canada. Abbiamo aperto un'indagine approfondita perché temevamo che la proposta transazione influirebbe negativamente sulla concorrenza in questi mercati portando a prezzi più alti, qualità ridotta o minore scelta per i viaggiatori. Gli standard e il quadro della politica di controllo delle concentrazioni dell'Ue si applicano anche in periodi di gravi shock che colpiscono l'economia. Sebbene l'epidemia di coronavirus abbia avuto un forte impatto sul settore delle compagnie aeree, il mantenimento di strutture di mercato competitive è essenziale per garantire che la ripresa possa essere rapida e forte. I mercati dovrebbero rimanere dinamici e competitivi quando i viaggiatori potranno nuovamente sorvolare l'Atlantico per le vacanze o per visitare i loro cari. Ogni caso deve essere valutato in base ai fatti e ai meriti. In questo caso, la Commissione ha indagato in che misura la crisi del coronavirus avrebbe avuto un impatto sulle operazioni di Air Canada, Transat e dei loro concorrenti e, sulla base delle informazioni disponibili fino ad oggi, è giunta alla conclusione preliminare che nel lungo periodo Air Canada e Transat rimarrebbero concorrenti effettivi o potenziali sulla stragrande maggioranza delle rotte tra lo spazio economico europeo e il Canada, che entrambi gestivano prima della crisi”.(Beb)