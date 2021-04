Trasporti: assessore Roma, grave quanto accaduto su Roma-Lido, spero subito riparazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Roma Lido - continua l'assessore Calabrese - è da rifare completamente. Preservare l'attuale assetto dell'infrastruttura è comunque del tutto insufficiente per l'utenza". Secondo l'assessore "la soluzione sta nel progetto che abbiamo proposto lo scorso anno alla Regione Lazio, e recentemente anche al nuovo Ministro Giovannini, realizzabile in pochi anni: la trasformazione della linea in metropolitana di superficie, con diramazione da Acilia all'aeroporto di Fiumicino. Il che vuol dire la totale ristrutturazione di tutta l'infrastruttura esistente, e l'acquisto di treni nuovi (ne abbiamo previsti almeno 31) per garantire frequenze di esercizio coerenti con una domanda di trasporto fra le più alte di tutta la città. Infatti, la potenziale domanda del quadrante, considerando non solo residenti e attività, ma anche i flussi in transito nello scalo aeroportuale in periodo pre-covid, non può essere assolutamente soddisfatta dall'attuale Roma-Lido da una parte del Tevere, e dalla linea regionale Fl1 dall'altra". (segue) (Rer)