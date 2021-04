Usa: processo omicidio Floyd, capo squadra omicidi parla di “forza non necessaria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella usata nei confronti di George Floyd è stata una "forza letale totalmente non necessaria". Lo ha detto il tenente Richard Zimmerman, capo della squadra Omicidi della polizia di Minneapolis, descrivendo il placcaggio dell’agente Derek Chauvin nei confronti dell’afroamericano, morto il 20 maggio del 2020. Zimmerman, testimoniando in aula nell’ambito del processo per la morte di Floyd, ha spiegato che in quarant'anni di carriera non era mai stato addestrato a mettere il ginocchio sul collo di un arrestato, come ha fatto invece Chauvin con l’intento, a suo dire, di immobilizzare Floyd. "Se metti il ginocchio sul collo di una persona, puoi ucciderlo”, ha spiegato il poliziotto, sottolineando che l’utilizzo delle manette è sufficiente a neutralizzare qualsiasi minaccia.(Nys)