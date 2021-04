Business news: Spagna, Opdenergy ottiene linea finanziamento da 140 milioni da Eig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Opdenergy ha raggiunto un accordo con la società d'investimento Eig Global Energy Partners per la sottoscrizione di una nuova linea di finanziamento da 140 milioni di euro per l'emissione di obbligazioni senior con scadenza nel 2024. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", Opdenergy utilizzerà i proventi netti per finanziare il pagamento del riacquisto dell'80 per cento di tre impianti solari fotovoltaici in Spagna dal fondo europeo di infrastrutture ed energia Marguerite II. Con questa transazione, Opdenergy possiede ora il 100 per cento di questi impianti solari fotovoltaici e aumenta la sua capacità installata aggregata in Spagna a 261 MW e a 468 MW a livello globale. (Spm)