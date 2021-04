Business news: Alstom annuncia commessa da 1,4 miliardi di euro in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Alstom ha annunciato la firma con le ferrovie spagnole Renfe di un accordo da 1,4 miliardi di euro che prevede la fornitura di 152 treni suburbani da realizzare in uno sito nei pressi di Barcellona. L'accordo prevede anche la manutenzione di 56 dei treni realizzati e la fornitura di componenti. "Non ci sono molti contratti come questi in Europa". ha detto Gian Luca Erbacci, presidente di Alstom Europa, secondo quanto riferiscono i media francesi. Il contratto rientra in una doppia commessa da 2,445 miliardi di euro. Il secondo lotto va al gruppo svizzero Stadler, che fornirà 59 treni per un miliardo di euro. (Frp)