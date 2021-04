Business news: Ungheria, esportazioni calano del 5,2 per cento a gennaio su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell'Ungheria scendono del 5,2 per cento annuo a gennaio 2021. Lo riporta l'Ufficio centrale di statistica (Ksh), ripreso dal portale "Hvg". A scendere sono anche le importazioni, per la precisione de10 per cento. Il valore delle esportazioni è pari a 3.157 miliardi di fiorini (8,7 miliardi di euro), mentre quello delle importazioni è di 2.851 miliardi (7,8 miliardi di euro). Tenuto conto dei fattori stagionali, le esportazioni crescono dell'1,5 per cento, le importazioni calano del 2,4 per cento. Su base mensile il declino di entrambe è significativo: del 15 e del 17 per cento rispettivamente. (Vap)