Business news: Germania, indice Ifo fiducia esportatori in aumento a 24,9 a marzo

- Elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera, l'indice della fiducia degli esportatori tedeschi per il mese di marzo è aumentato a quota 24,9. Si tratta di un balzo di 11,9 puti da febbraio scorso e del massimo risultato raggiunto dal gennaio del 2019. Il presidente dell'Ifo, Clemens Fuest, ha commentato: “Il settore delle esportazioni sta beneficiando di una forte ripresa in Asia e negli Stati Uniti, anche l'Eurozona sta lentamente prendendo velocità”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, in quasi tutti i comparti dell'industriatedesca, le aziende sono più fiduciose riguardo alle esportazioni. “Anche il settore automobilistico rimane ottimista”, ha sottolineato Fuest. (Geb)