Business news: Repubblica Ceca, governo destina altri 190 milioni di euro alla Difesa

- Il governo ceco stanzierà altri cinque miliardi di corone (190 milioni di euro) per il ministero della Difesa. Lo ha dichiarato il titolare del dicastero, Lubomir Metnar, via Twitter. Il Consiglio dei ministri riunitosi ha approvato il trasferimento, promesso già alla fine dell'anno scorso. "La lotta contro il coronavirus ha nuovamente dimostrato quanto sia importante l'esercito ceco. Ricevo parole di elogio per i militari da ogni parte", ha scritto Metnar. Il suo ministero avrebbe dovuto ricevere originariamente 85,4 miliardi di corone (3,2 miliardi di euro) dal bilancio di quest'anno. Il Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm), che offre appoggio esterno al governo di minoranza, ha tuttavia condizionato il proprio voto favorevole al bilancio a un taglio di dieci miliardi alla Difesa. L'esecutivo ha comunque promesso al ministero che le risorse mancanti gli sarebbero state destinate altrimenti. Oltre ai cinque miliardi di cui ha parlato Metnar il dicastero ne ha ricevuti altri cinque a fine gennaio. (Vap)