Business news: governo greco approva piano di ripresa, un terzo delle risorse per transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Grecia ha approvato il piano nazionale di ripresa e resilienza con il quale punta a rilanciare l'economia del Paese anche grazie agli aiuti in arrivo con il Recovery Fund. Atene riceverà dall'Ue 19,4 miliardi di euro in donazioni e 12,7 miliardi di euro in prestiti nei prossimi anni, ovvero circa il 16 per cento dell'attuale valore del Pil. "Il piano nazionale di ripresa può far crescere il Pil fino al 7 per cento in un orizzonte temporale di sei anni", ha dichiarato il premier Kyriakos Mitsotakis parlando anche della prospettiva della creazione di 200 mila posti di lavoro. Secondo Mitsotakis, questo piano può mobilitare fino a 60 miliardi di euro complessivamente facendo leva sul settore privato. Quattro sono i pilastri del piano di ripresa ellenico secondo quanto indicato dal capo del governo di Atene: energia verde, digitalizzazione, rafforzamento dell'occupazione e degli investimenti, e riforme per migliorare l'istruzione e la sanità. "E' un'opportunità unica per cambiare radicalmente il modello economico greco", ha detto Mitsotakis secondo cui oltre un terzo dei fondi europei saranno impiegati per la transizione ecologica. (Gra)