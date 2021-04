Business news: Auto, Man taglierà 3.500 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte del conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen specializzata nella produzione di veicoli pesanti, Man taglierà 3.500 posti di lavoro in Germania. Inoltre, l'azienda dovrà risparmiare 550 milioni di euro in costi per i materiali e il personale. È quanto prevede l'accordo tra dirigenza e sindacati sul piano di ristrutturazione, che era stato annunciato a gennaio scorso. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i tagli al personale di Man sono di gran lunga inferiori ai 9.500 inizialmente previsti. L'amministratore delegato Andreas Trostmann ha dichiarato che, con l'accordo, “riallineiamo Man in maniera sostanziale e la guidiamo verso un futuro di successo insieme”. La ristrutturazione del personale dovrà essere effettuati “in maniera sostanzialmente accettabile” e, in base al contratto collettivo fino al 2026, i licenziamenti per motivi operativi saranno possibili esclusivamente con il consenso dei sindacati. Intanto, Man è ancora in “trattative costruttive” con Wsa Beteiligungs per vederle il proprio impianto di Steyr in Austria, dove lavorano circa 2.200 dipendenti. L'operazione dovrebbe prevedere una riduzione del personale. Nel frattempo, Man ha deciso di trasferire parti dello sviluppo e della logistica dei pezzi di ricambio da Steyr alle proprie fabbriche in Germania. (Geb)