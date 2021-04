Business news: Azerbaigian, per Banca mondiale cala impatto del debito pubblico estero sul Pil nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le nuove previsioni della Banca mondiale, il debito pubblico estero dell'Azerbaigian rappresenterà il 17,1 per cento del Pil nel 2021. Si tratta di 2,9 punti percentuali in meno rispetto alla previsione precedente, riferisce il nuovo rapporto della Banca mondiale sulla regione. Secondo il documento, questo indicatore dovrebbe attestarsi al 16,7 per cento del Pil nel 2022, mentre il 16,5 per cento nel 2023. (Rum)