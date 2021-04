Business news: Grecia, spagnola Iberdrola assegna a Vestas 20 turbine per tre parchi eolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola ha assegnato all'impresa danese Vestas il contratto per la fornitura di 20 turbine eoliche con una capacità totale di 102 MW per i suoi parchi eolici Askio II, Askio III e Rokani. Come riferito da Iberdrola in una nota stampa, i parchi Askio II (33,6 MW) e Askio III (50 MW), sono situati nella regione di Kozani, nel nord del paese, mentre il progetto Rokani, vedrà la luce in Beozia. Le turbine saranno consegnate nella prima metà del prossimo anno e la loro messa in funzione è prevista per la seconda metà del 2022. Una volta operativi, la capacità rinnovabile di Iberdrola in Grecia e Cipro ammonterà a 437 MW. L'azienda spagnola si è aggiudicata questi tre progetti nell'asta delle rinnovabili organizzata dal governo greco nel luglio 2020. Iberdrola ha lanciato un piano di investimenti storico di 150 miliardi di euro nel prossimo decennio per guidare la transizione energetica (75 miliardi di euro entro il 2025). (Spm)