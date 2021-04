© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 3 aprile, giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2460m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: aria più fredda dal Nord Europa abborda il Nord Italia nel corso del giorno. Avvio di giornata in larga parte soleggiato, verso sera qualche addensamento irregolare associato a qualche breve acquazzone o temporale, specie sul Piemonte occidentale. Clima ancora molto mite ma calo termico serale con ingresso di venti da Est. (Rpi)