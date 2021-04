Usa: identificato l'agente ucciso nell'aggressione al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato identificato l'agente della polizia del Campidoglio degli Stati Uniti rimasto ucciso nell'assalto avvenuto nelle scorse ore: si tratta William 'Billy' Evans, un veterano in servizio da 18 anni. Lo ha reso noto Yogananda Pittman, capo ad interim delle forze dell'ordine di Capitol Hill. La presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha commentato in una nota: "Oggi il cuore dell'America è a pezzi per la morte di uno dei nostri eroi della polizia del Campidoglio: l'agente William Evans. Egli è un martire della nostra democrazia". Anche l'assalitore, che secondo l'emittente "Nbc News" risponde al nome di Noah Green, ha perso la vita dopo l'attacco. (Nys)