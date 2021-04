Business news: Banca centrale Spagna, fondi Ue non possono sostituire necessarie riforme strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi europei del Piano per la ripresa dell'Unione europea non possono sostituire le "necessarie" riforme strutturali di cui la Spagna ha bisogno e gli aiuti diretti del governo alle imprese devono essere attuati in modo "rapido ed omogeneo". Lo ha affermato il governatore della Banca di Spagna, Pablo Hernández de Cos, evidenziando che i 140 miliardi di euro dei fondi Ue sono uno strumento "estremamente utile" per aiutare il Paese a riprendere il percorso di crescita, ma ha chiarito che non possono sostituirsi alle riforme strutturali. De Cos ha dichiarato che il sostegno in questa fase dovrebbe concentrarsi selettivamente sulle aziende più "vitali" che a causa della crisi hanno visto la loro solvibilità deteriorata e sui gruppi di popolazione più colpiti. Per il governatore della banca centrale spagnola, infatti, i problemi di solvibilità delle imprese non solo causerebbero una distruzione del tessuto produttivo e dell'occupazione nelle aziende, ma finirebbero anche per colpire la posizione patrimoniale del settore bancario che potrebbe rispondere con una "stretta creditizia". Mentre per le aziende improduttive, secondo de Cos, sarebbe auspicabile snellire il processo di liquidazione. Il governatore ha poi spiegato che in Spagna i livelli di produzione e di occupazione sono ancora "lontani" da quelli pre-Covid, in particolare nel settore dei servizi. (Spm)