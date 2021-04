© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile, il prezzo del gas per le utenze domestiche in Ucraina rimarrà invariato. Lo ha reso noto la compagnia energetica statale Naftogaz, ripresa dall'agenzia di stampa "Ukrinform". L'operatore nazionale serve circa il 13 per cento delle famiglie ucraine. IL costo per utenza resterà di 6,99 grivnie (circa 0,21 euro) al metro cubo. (Rum)