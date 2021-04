Business news: Polonia, mercato degli immobili commerciali perde il 28 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato polacco degli immobili commerciali ha perso il 28 per cento annuo nel 2020, scendendo a 5,6 miliardi di euro. E' quanto risulta da una ricerca condotta dalla società di consulenza Ernst & Young, ripresa dall'agenzia di stampa "Pap". La metà delle transazioni che hanno coinvolto immobili commerciali l'anno scorso ha riguardato il mercato dei magazzini, mentre quello degli uffici è sceso al 39 per cento. Il primo trimestre del 2020 si è concluso con un risultato di 1,7 miliardi di euro ma naturalmente la serrata dell'economia, le misure restrittive per contrastare la diffusione del coronavirus a partire da marzo e la conseguente incertezza hanno messo un freno agli investimenti. Ciò nondimeno, l'anno scorso il mercato degli immobili commerciali polacco si è comportato in modo relativamente stabile se messo a confronto con quelli più sviluppati dell'Europa occidentale, del Nord America e dell'Asia, secondo la valutazione di Ernst & Young. (Vap)