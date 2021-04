Business news: Grecia, italiana Bonatti costruirà impianto per raffineria Motor Oil a Corinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società italiana Bonatti costruirà il nuovo impianto per il trattamento dei carburanti presso la raffineria di Motor Oil Hellas a Corinto, in Grecia. Lo riferisce il quotidiano "Kathimerini". Il progetto di costruzione è stato assegnato a Bonatti da Motor Oil come parte dei piani di sviluppo della società greca. Il completamento del progetto è previsto per il marzo del 2022. La società italiana Bonatti ha già lavorato in Grecia, dove ha contribuito all'attuazione del tratto locale del gasdotto Transadriatico (Tap). Questo nuovo contratto, evidenzia la stampa ellenica, è un primo passo significativo per la crescita nel settore delle costruzioni degli impianti del Paese. (Gra)