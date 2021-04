Business news: Alstom fornirà 234 vetture alla metropolitana di Mumbai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Alstom, specializzato nel settore dell'industria ferroviaria, fornirà 234 vetture alla metropolitana di Mumbaul in India, per 220 milioni di euro. "Alstom ha ottenuto presso la Mumbai region development authority (Mmrda) un contratto che prevede la concezione, la fabbricazione, la fornitura, i test e la messa in servizio di 234 vetture della metropolitana, insieme alla formazione del personale appropriato per la linea 4 di Mumbai e la sua estensione", si legge in un comunicato diffuso dal gruppo francese. La linea conta 32 stazioni, per una lunghezza complessiva di 35,2 chilometri. (Frp)