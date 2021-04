Business news: ministro Energia romeno, legge offshore sarà modificata entro l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sull'offshore in Romania sarà modificata entro la fine di questa sessione parlamentare, cioè in estate. Lo ha detto il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu in una dichiarazione ad un evento specializzato. Popescu ha chiesto agli investitori in attesa che questa legge sblocca gli investimenti. "Sarà un'iniziativa parlamentare della coalizione e sono convinto che entro la fine di questa sessione parlamentare sarà approvata. Voglio un consenso più ampio del consenso della coalizione e sono convinto che avremo colleghi in Parlamento al di fuori della coalizione che voteranno con noi per emendare la legge. Abbiate ancora un po' di pazienza", ha detto Popescu, rispondendo a una domanda posta dal rappresentante degli investitori del Mar Nero. "La nostra azienda Romgaz, per lo più di proprietà del ministero, presenterà un'offerta per l'acquisto di questo pacchetto. Parallelamente, abbiamo lavorato anche sulla legge offshore", ha affermato Popescu. (Rob)