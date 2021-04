Business news: BioNTech prevede fatturato da 9,8 miliardi di euro nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech prevede per il 2021 un fatturato da 9,8 miliardi di euro. Se le stime fossero confermate, la società diventerebbe la terza del suo genere in Germania, dopo Bayer e Boehringer Ingelheim. Inoltre, sulla base delle previsioni di vendita, l'utile operativo dovrebbe ammontare a oltre cinque miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a muovere l'ottimismo è il successo del vaccino contro il Covid-19 prodotto da BioNTech con il gruppo farmaceutico statunitense Pfizer. Intanto, l'amministratore delegato dell'azienda tedesca, Ugur Sahin, ha descritto il 2020 come un anno di trasformazione per la società di cui è alla guida. La svolta è stata l'approvazione del primo vaccino al mondo contro il coronavirus basato sugli acidi ribonucleici messaggeri (mRrna). Sahin ha quindi annunciato che BioNTech proseguirò la ricerca sulla Sars-Cov2 attraverso lo sviluppo di “nuove formule e varianti di vaccini”, nonché con ulteriori studi su “alcuni gruppi di persone”. Allo stesso tempo, l'azienda accelererà gli studi sulle immunoterapie contro il cancro. Come nota “Handelsblatt”, a seguito delle dichiarazioni di Sahin, i titoli di BioNTech sono saliti del 4 per cento a circa 85 euro per azione. In questo modo, la capitalizzazione di mercato ha raggiunto i 20 miliardi di euro. (Geb)