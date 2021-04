Business news: Paesi Bassi: stime crescita economica per il 2021 riviste in negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia olandese crescerà leggermente nel 2021, probabilmente meno di quanto previsto in precedenza a causa della pandemia di coronavirus ancora in corso. Queste le stime dell'Ufficio per le analisi di politica economica dei Paesi Bassi (Cpb), ripreso dall'emittente "Nos". L'economia nazionale dovrebbe crescere quest'anno del 2,2 per cento, un deciso calo rispetto alle stime di novembre 2020, che prevedevano un incremento del prodotto interno lordo del 2,8 per cento. Per il 2022, il Cpb prevede una crescita economica del 3,5 per cento nei Paesi Bassi. Il dato positivo rilevato dall'agenzia olandese è che la disoccupazione aumenterà molto meno rapidamente di quanto si temesse. A novembre, il Cpb prevedeva che il tasso di disoccupazione avrebbe raggiunto il picco di 565 mila unità, mentre le ultime statistiche indicano un dato superiore ai 400 mila. Nel corso del 2021, il tasso di disoccupazione salirà al 5 per cento per poi ridiscendere a circa il 4,5 per cento della forza lavoro il prossimo anno. Attualmente circa 340 mila residenti nei Paesi Bassi sono disoccupati. (Beb)