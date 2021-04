Business news: Regno Unito, Uber introduce nuova modalità "verde" a Londra per richiedere veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uber ha annunciato che introdurrà un servizio di soli veicoli elettrici, che permetterà ai clienti di scegliere di farsi mandare un veicolo interamente alimentato a batteria come parte della missione della compagnia di diventare una "piattaforma ad emissioni zero" entro il 2040. La nuova modalità, chiamata "Uber Green", è disponibile per viaggi che iniziano nel centro di Londra (Zona 1), ma la compagnia ha annunciato che l'iniziativa sarà gradualmente allargata anche alle aree più periferiche della metropoli. Uber offrirà inoltre una tariffa di servizio ridotta del 15 per cento a tutti i guidatori che siano al volante di un veicolo interamente elettrico. Al momento solo 1.600 veicoli su oltre 45 mila legati alla compagnia e circolanti a Londra risultano essere veicoli elettrici. (Rel)