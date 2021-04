Argentina-Usa: colloquio Sola-Blinken, focus su agenda vertice sul Clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Argentina, Felipe Sola, ha avuto una comunicazione telefonica con il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante la quale ha comunicato che "l'Argentina saluta positivamente i recenti annunci del governo Usa in materia di cambiamento climatico, così come il suo ritorno nell'Accordo di Parigi e l'iniziativa di convocare un vertice dei capi di Stato sul Clima". E' quanto si legge in una nota ufficiale di Buenos Aires, dove si sottolinea anche "l'apprezzamento dell'Argentina" per l'invito rivolto al presidente Alberto Fernandez da parte di Joe Biden a partecipare al summit che si svolgerà dal 22 al 23 aprile in formato virtuale. "È molto gratificante per l'Argentina partecipare al vertice e riaffermare in quello spazio il nostro impegno per la risposta ai cambiamenti climatici e la pronta e piena attuazione dell'Accordo di Parigi", ha detto Solá durante il cordiale colloquio durato 55 minuti. Tra i punti toccati nel colloquio si è parlato anche di una probabile visita del presidente argentino negli Stati Uniti.(Abu)