Business news: Sewing confermato Ad di Deutsche Bank sino al 2026, Campelli dirigerà investment banking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank ha prorogato fino al 2026 il contratto dell'amministratore delegato Christian Sewing, in carica dal 2018. Tuttavia, l'Ad perderà la gestione del comparto dell'investment banking, che viene assunta da Fabrizio Campelli, prima al vertice del dipartimento per la trasformazione del principale istituto di credito tedesco. Inoltre, il dirigente guiderà il settore corporate di Deutsche Bank. Al timone dell'ufficio Trasformazione subentrerà a Rebecca Short. Allo stesso tempo, lasceranno Deutsche Bank altri due membri del consiglio di amministrazione: il direttore operativo, Frank Kuhnke, e il direttore dell'ufficio Rischi, Stuart Lewis. Per il quotidiano “Handelsblatt”, la ristrutturazione del vertice di Deutsche Bank ha l'obiettivo di fornire “più libertà a Sewing per il suo compito più importante, che è riportare la banca su un percorso di crescita sostenibile dopo anni di crisi”. (Geb)