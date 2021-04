Business news: Auto, Daimler progetta con Siemens fabbrica auto elettriche completamente digitalizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte del conglomerato automobilistico Volkswagen, Daimler sta progettando con il gruppo per la tecnologia Siemens una fabbrica di veicoli elettrici completamente digitalizzata presso Berlino. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, l'impianto di Mercedes a Marienfelde, inaugurato circa120 anni fa, verrà convertito alla produzione di auto alimentate a energia elettrica. Per il diretto della produzione di Meredes, Joerg Burzer, nel sito sorgerà un “Digital Factory Campus”, che svolgerà un ruolo da pioniere per tutti i 30 stabilimenti dell'azienda nel mondo. A sua volt, Cedrik Neike, consigliere di amministrazione di Siemens, ha affermato che a Marienfelde “stiamo digitalizzando l'intero processo di produzione e le catene di fornitura, non solo frammenti o solo singoli sistemi”. Siemens e Daimler stanno investendo ciascuno milioni di euro nella ristrutturazione dell'impianto. Dal 2021, la fabbrica presso Berlino sarà convertita in un centro di competenza per la digitalizzazione, dove verranno costruite sia intere auto elettriche sia le loro componenti. (Geb)