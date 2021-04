Business news: Regno Unito, Deliveroo rivede propria valutazione azionaria in vista di quotazione in borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di consegne di cibo a domicilio Deliveroo ha fissato la propria offerta iniziale a 3,9 sterline per azione (4,57 euro), il limite minore della forchetta di valore azionario stimata, e risulterà in una valutazione complessiva di 1,3 miliardi di sterline (1,52 miliardi di euro) in meno rispetto alle aspettative. Circa una settimana fa Deliveroo aveva espresso la speranza che la valutazione potesse arrivare a 8,9 miliardi di sterline (10,43 miliardi di euro), ma la capitalizzazione di mercato sarà solo di 7,6 miliardi di sterline (8,9 miliardi di euro) all'apertura dei mercati mercoledì, quando il titolo sarà commercializzato. La compagnia, che ha base ha Londra, ha dato la colpa della riduzione di valore dell'offerta iniziale al deterioramento delle condizioni del mercato azionario. (Rel)