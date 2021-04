Usa: auto investe due agenti polizia a Capitol Hill, "spari" dalle forze di sicurezzza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo che una macchina si è scagliata contro il posto di blocco nord del Campidoglio, la sede del parlamento degli Stati Uniti, le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco colpendo "almeno una persona". Lo riportano i media statunitensi citando fonti delle forze di sicurezza, poco dopo l'incidente che ha causato il ferimento di due agenti della U.S. Capitol Police. Al momento non si sa chi abbia colpito lo sparo e se l'azione sia da considerarsi intenzionale o meno. Le forze dell'ordine hanno riferito dell'arresto di un sospetto, portato in ospedale assieme ai due agenti. Le autorità hanno disposto la chiusura di Capitol Hill per "una minaccia esterna" e impedito il traffico nelle vie adiacenti. (Nys)