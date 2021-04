Covid: in Abruzzo individuati laboratori per sequenziamento genoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese, nel corso della riunione di questa sera, su proposta dell'assessore alle Politiche della Salute, Nicoletta Verì, ha individuato i laboratori regionali di riferimento idonei a eseguire il sequenziamento per la geno-tipizzazione del Sars-CoV-2, in grado di assolvere a tale compito con adeguati livelli di sicurezza: sono il "Laboratorio di Genetica Molecolare-test diagnosi Covid 19" attivo presso il Cast della "Università G. d'Annunzio" Chieti - Pescara e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" Teramo, già informalmente individuati nel corso della riunione del 12 gennaio scorso dal Gruppo di Lavoro sul "Testing". Con la stessa delibera sono stati approvati i protocolli, allo scopo di disciplinare l'attività di sequenziamento del genoma per l'identificazione delle varianti, come disposto dalla Circolare della DGPRE del Ministero della Salute (n. 644 del 08/01/2021) che raccomanda al capitolo 2 il "Rafforzamento della sorveglianza di laboratorio". (Gru) (Gru)